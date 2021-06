final scores from US Open golf tournament.

WASHINGTON, June 21– Following are the leading scores in Sunday’s final round of the US Open at par-71 Torrey Pines (United States unless stated):

278 – Jon Rahm (Spain) 69-70-72-67

279 – Louis Oosthuizen (South Africa) 67-71-70-71

281 – Harris English 72-70-71-68

282 – Guido Migliozzi (Italy) 71-70-73-68, Brooks Koepka 69-73-71-69, Collin Morikawa 75-67-70-70

283 – Branden Grace (South Africa) 72-70-74-67, Daniel Berger 71-72-72-68, Paul Casey (England) 71-75-67-70, Xander Schauffele 69-71-72-71, Scottie Scheffler 72-69-70-72, Rory McIlroy (North Ireland) 70-73-67-73

284 – Francesco Molinari (Italy) 68-76-69-71, Russell Henley 67-70-71-76

285 – Patrick Cantlay 70-75-71-69, Kevin Streelman 71-69-72-73, Matthew Wolff 70-68-73-74, Mackenzie Hughes (Canada) 73-67-68-77

286 – Patrick Reed 72-73-74-67, Sergio Garcia (Spain) 71-74-73-68, Charl Schwartzel (South Africa) 71-74-71-70, Brian Harman 72-71-71-72, Jordan Spieth 77-69-68-72, Justin Thomas 73-69-71-73, Dustin Johnson 71-73-68-74.