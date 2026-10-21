AGRICULTUREcommerce China Farm 2025 Episode 14 October 21, 2026 http://namibiadailynews.info/wp-content/uploads/2026/10/14.粮仓里的怪招革命：从稻田到牧场，跨国大豆的丰收密码.mp4 Post Views: 40 Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Email 0 comment 0 Facebook Twitter Google + Pinterest Namibia Daily News previous post Iran’s IRGC says third “violating” tanker caught fire after hitting mine near Hormuz Strait next post China Farm 2025 Episode 13 You may also like China’s commerce ministry urges Japanese side to create... December 4, 2025 Expansion project approved to boost Israel’s Leviathan gas... January 16, 2026 Vietnam proposes zero import tariff on some petroleum... March 9, 2026 Trump threatens Mexico with new tariffs in water... December 9, 2025 Vietnam bans raw rare earth minerals export amid... December 11, 2025 China Farm (2024) Episode 7 September 25, 2026 China Farm 2024 Episode 13 September 26, 2026 Thailand reaffirms readiness for IMF, World Bank annual... October 9, 2026 China Farm(2024) Episode 2 September 10, 2026 Zimbabwean blueberry farmers set sights on China’s lucrative... September 24, 2025