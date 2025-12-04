Australia pledges 62 mln USD military support to Ukraine

CANBERRA, Dec. 4 — Australia on Thursday announced a 95 million Australian dollar (62.6 million U.S. dollar) new military support package for Ukraine that includes defense force material and equipment.
Defense Minister Richard Marles said, in a statement with Foreign Affairs Minister Penny Wong and Minister for Defense Industry Pat Conroy, that the new package will take Australia’s total support to Ukraine to over 1.7 billion Australian dollars.
The new military assistance support will consist of a 50 million Australian dollar contribution to NATO’s Prioritized Ukraine Requirements List, through which Ukraine is supplied with critical equipment, as well as 43 million Australian dollars of Australian Defense Force (ADF) material and equipment.
The ADF equipment will include tactical air defense radars, munitions and combat engineering equipment.
An additional 2 million Australian dollars will be contributed by Australia to the Drone Capability Coalition, which provides Ukraine with advanced drone technologies. (1 Australian dollar equals 0.66 U.S. dollars). (Namibia Daily News/Xinhua)