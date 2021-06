RIO DE JANEIRO, June 21 — Following are the results of the latest matches in Brazil’s Serie A championship (home teams listed first):

Sunday, June 20

Juventude 1 Sport 0

Santos 2 Sao Paulo 0

Paranaense 2 Goianiense 1

Fortaleza 1 Fluminense 1

Internacional 1 Ceara 1

Bahia 0 Corinthians 0

Palmeiras 2 America Mineiro 1

Bragantino 3 Flamengo 2

Upcoming maches:

Monday, June 21

Atletico Mineiro vs Chapecoense