Samaria announced 32 players for FIFA world cup qualifiers.

Windhoek, Aug 19 – Namibia’s football national team Coach Bobby Samaria names 32 Provisional Tafel Lager Brave Warriors for the 2020 FIFA World Cup qualifiers against Congo and Togo on 02and 05 September.

Goalkeepers: Edward Maova, Kamaijanda Ndisiro, Lodyt Kazapua, and Virgil Vries

Defenders: Kennedy Amutenya, Riaan Hanamub, Ivan Kamberipa, Gebhardt Ananias, Larry Horaeb, Teberius Lombardt, Approcius Petrus, Denzil Haoseb, Charles Hambira and Immanuel Heita.

Midfielders: Dynamo Fredericks, Wendell Rudath, Alfeus Handura, Manfred Starke, Wangu Gome, Deon Hotto, Absalom Iimbondi, Wesley Katjiteo, Marcel Papama, Prins Tjiueza, and Willy Stephanus.

Forwards: Elmo Kambindu, Issaskar Gurirab, Monis Omseb, Peter Shalulile, Joslin Kamatuka, Benson Shilongo and Junias Theophilus

Petrus Shitembi and Ryan Nyambe are out due to injuries.

Robert Maseka

mrobert@namibiadailynews.info