LPM Leads //Kharas Local Authority Election

Mariental Feb 27–LPM takes more seats in //Kharas region Local authority election in Koes, Stampriet and scooping 1099 votes in Mariental rural Constituency.

Election Results:

Region Areas parties. Votes. Seats

//Kharas Aroab LPM. 293. 2

NEFF. 26. 0

PDM. 132. 1

SWAPO. 236. 2

KOES. IPC. 30. 0

LPM. 376. 3

PDM. 57. 0

SWAPO. 274 2

BSTAMPRIET. LPM. 353. 3

PDM. 70 0

SWAPO. 272 . 2

MARIENTAL Rural

Candidate names Parties. Votes

Bloodstan stefanus. E. PDM. 97

Kooper Simon G. SWAPO. 854

Swartbooi Deensia LPM. 1099

Tjipanga Desmond D. IC. 46

