LONDON, May 1 -- Following is the English Premier League result on Friday: Southampton 1 (Ward-Prowse 61-pen) Leicester 1 (Evans 68) Playing on Saturday (GMT) Crystal Palace v Manchester City (1130) Brighton v Leeds (1400) Chelsea v Fulham (1630) Everton v Aston Villa (1900) Playing on Sunday Newcastle v Arsenal (1300) Manchester United v Liverpool (1530) Tottenham v Sheffield United (1815) Playing on Monday West Brom v Wolves (1700) Burnley v West Ham (1915) xinhua