Bafana Bafana Coach announced AFCON Squad.

Johannesburg, Oct 27-Bafana Bafana Coach Molefi Ntseki yesterday announced his squad to play Sao Tome on the 13th of November and 16th of November 2020 in Africa Cup of Nations (AFCON) qualifiers.

Goalkeepers: Darren Keet (Leuven FC, Belgium), Ronwen Williams (SuperSport United), Itumeleng Khune (Kaizer Chiefs).

Defenders: Thibang Phete (OS Belenenses, Portugal), Motjeka Madisha (Mamelodi Sundowns), Thulani Hlatshwayo (Orlando Pirates), Lyle Lakay (Mamelodi Sundowns), Innocent Maela (Orlando Pirates), Rushine de Reuck (Maritzburg United), Abubaker Mobara (Cape Town City), Reeve Frosler (Kaizer Chiefs).

Midfielders: Andile Jali (Mamelodi Sundowns), Themba Zwane (Mamelodi Sundowns), Thulani Serero (Al Jazira, UAE), Teboho Mokoena (SuperSport United), Bongani Zungu (Rangers, Scotland), Keagan Dolly (Montpellier, France) Percy Tau (Anderlecht, Belgium), Lebogang Manyama (Kaizer Chiefs), Kamohelo Mokotjo (Cincinnati, USA), Luther Singh (Braga, Portugal) Dean Furman (Carlisle, England).

Strikers: Kermit Erasmus (Mamelodi Sundowns), Bradley Grobler (SuperSport United), Thabiso Kutumela (Maritzburg United). #United4Bafana